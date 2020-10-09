政Whats噏：建制為包攬委員會主席　每人入最少10個委員會

立法會延任會期開鑼，內務委員會及財務委員會今日(9日)選出正、副主席後，其餘18個事務委員會亦會於下星期選出正、副主席，建制派為防止民主派操控會議及癱瘓議會，早前決定包攬所有委員會正、副主席。近日建制派議員陸續報名加入委員會，絕大部分議員都加入10個或以上的委員會。

委員會正、副主席選情逐漸明朗化，皆因建制派議員都搏到盡加入各委員會，截至今日下午的委員會暫定名單，建制派內，航運交通界議員易志明及飲食界議員張宇人最瞓身，加入14個委員會；其次就是麥美娟、葛珮帆、謝偉俊等加入咗13個委員會。

本報早前整合建制派內部消息，得出委員會正、副主席初步人選名單，對照過最新的委員會暫定名單，有關嘅人選都已經加入相關委員會，例如保安事務委員會正、副主席人選分別是陳克勤和容海恩，而兩人都已經埋位準備落場喇。

人丁單薄的民主派選情當然不樂觀，但他們仍然落力加入各委員會，當中有15人加入所有委員會，但資深議員梁耀忠就最唔落力，只係加入4個委員會。