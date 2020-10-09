準學警被友人舉報藏械　遭警拘捕兼褫奪資格

一名準備加入警隊的21歲男子，因遭朋友揭發家中藏有多項武器，失去學警資格之餘，更遭警方拘捕。據了解，該名準學警原於去年與友人一起投考警隊，豈料兄弟班報名，一人中鴿，另一人則名落孫山。成功考得學警資格男子卻招來落選友人妒忌，並且挺身而出向警方報案，指控準學警家中藏有伸縮棍。

據悉，被捕男子去年6月與一名友人投考警隊，直至今年9月前者獲得取錄，但後者卻失落而回。後者更去信警方，指出友人兩大罪狀，包括家中藏械和曾參與反修例示威活動，更負責「前線」工作。

消息指出，警方得知事件後着該名準學警，本周四(8日)不用到黃竹坑警察學院出席迎新日，而改往灣仔警察總部的警察招募組解釋事件。有人承認參與反修例示威活動，家中亦有伸縮棍。警方於是上門調查，搜出一支伸縮棍、4把懷疑槍械、BB彈，以及戰術背心和頭盔各1件。

消息續稱，警方其後拘捕該名男子，並褫奪其學警資格，但警誡時對方未有承認曾參與反修例活動，但指自己是War game迷，有關物品都是遊戲時才用。