「無諗過癌魔會贏我」　孖仔媽輕鬆抗癌靠啲乜？

「坐低個馬，然後左右拉弓。」在活動室內，Milky正指導及帶領學員耍功，不懂的人看着也許以為他們在「耍太極」，Milky是癌症基金會的氣功導師。有人或會覺得「氣功」很抽象，「所謂氣功就是用氣去調息自己，放鬆心情，作息、呼吸慢慢去緩和，其實（對病情）會有很大的幫助。」

感覺到氣功對病情有幫助，原來Milky也是癌症患者，去於數年前患上乳癌，「原本以為只是原位癌，很簡單只是做手術就可以了，但最後檢查到是淋巴都有事」，因此手術後亦要要化療、電療及吃賀爾蒙藥。

面對癌症對不少人而言是人生一大難關，但Milky卻不以為然，「我由頭到尾都不是很害怕，因為可能我的人本身不太恐懼這事情，，我覺得既然你來找我，我都要面對」，她更信心滿滿的說，「我無諗過佢（癌症）會贏我。」

或許是因為自身的樂觀，Milky約一年後完成化療及電療，踏入康復之路，現正服藥抑制病情，然而除了積極的態度外，患病期間在基金會接觸了八段錦也對她有幫助，「八段錦其實氣功來的，其實是一些很簡單的動作，即是上下對拉、左右對稱，你是用一個很溫柔的態度去學，呼吸上慢慢做一件事。」

因為Milky做了手術後，筋腱的情況都是一般，甚至現在舉高手的時候，有些動作也是要忍受痛楚的，「自從學了八段錦之後，你的氣血會行得好一點，多了不同的伸展、柔根，令到你的呼吸會好一點。」

而認識了八段錦也令Milky重新掌握了自己的生活節奏，「以前未確診時，是會天昏地暗工作的，但患了癌症之後就開始感覺到要慢慢停下來，不要這麼快，學了八段錦就令自己心情緩和了。」她也指基金會的導師對她的鼓勵很大，所以覺得自己如果有能力的話可以回饋基金會成為導師。

作為抗癌的過來人，Milky認為做導師對其他患癌學員以言意義非凡，「當你同路人做到導師的時候，同學仔是會有大點的信心去參與，因為他們有個心態就是如果老師做得好，他們也能做到。」

除了八段錦的技巧，Milky也希望同學們學會積極的態度，「練習當中都是給一個訊息他們，無論你做得如何，你是開開心心，能夠舒展到就已經可以了。」她認為就算同學不太舒服，如果能夠出到門口的，也可以上課坐在附近感受大家開心的氣氛，「其實最重要是有樂觀的態度去面對事情。」

積極的心態是Milky成功抗癌的主要原因，「我本身自己都是不會認輸的人」，其實對作為一對孖仔母親的她而言，家人也是另一大後盾，「如果不成功的便會失去他們，所以就要做得好一些」，而兒子們突然的溫馨擁抱，以及主動跟着自己耍氣功的動作，更成為Milky無形的鼓舞。

她也憶述，在初患病的時候聽過一個也有孩子的同路人分享，對方說能夠在抗癌路上做得好，是因為「我要飲新抱茶」的願望。Milky笑說受這分享啟發，「我都要飲新抱茶，我仲要飲兩杯」，因此這願望就成了她無形的鼓勵，令她堅持再做好一點。

Milky康復至今服藥抑制病情已到第五年，但仍未可說是完全擺脫癌魔，「有同路人食藥都有機會復發，很難說的」，但仍無阻她繼續積極面對人生，「其實態度是改變一切的，如果你覺得它不好的，它就會不好，如果你覺得尚有一線生機的時候，就會有一線生機。」

香港癌症基金會致力為受癌症影響的患者及其家人，提供免費資訊、專業輔導及朋輩支援等服務，協助受癌症影響的人士跨越重重癌關。基金會所有服務均為免費，當中諮詢熱線（3656-0800）提供雙語（廣東話或英語）服務，除了註冊護士及社工提供癌症資訊，如有需要，更會透過電話即時提供專業心理輔導或其他諮詢服務，來電者的個人資料會被絕對保密。