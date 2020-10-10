金舖劫案首7月激增3.5倍　警籲電子屏幕「睇金」減風險

經濟不景加上失業率高企，本港治安亦迅速惡化，今年首7個月，全港已發生9宗涉及金飾、鐘錶、珠寶店的劫案，較去年同期只有2宗大幅上升3.5倍，重災區是新界北，三分之二個案均在新界北總區發生，警方防止罪案科警司劉家銘指出，這類罪案大幅上升，與本港經濟轉差，多了不法之徒鋌而走險有關。年近歲尾，警方舉行「全港打擊金舖劫案宣傳日」，向金行提供保安建議、加強宣傳防罪意識，有金舖負責人坦言擔心金行劫案大升，會加強店舖保安，並希望警方加強巡邏，打擊罪惡。

警方統計顯示，今年首7個月發生共9宗金行劫案，6宗在新界北總區發生，3宗在西九龍總區發生，當中超過50%案件的匪徒皆有使用刀指嚇店員進行，有一宗更涉及持有類似手槍物體行劫。目前，已有4宗案件被偵破。

劉家銘指出，本港經濟轉差，多了不法之徒鋌而走險，且匪徒犯案時大多數會有車輛接應，警方會加強高風險地方巡邏，並在罪案黑點採取情報主導行動，遏止劫案。警方防止罪案科日前已聯同6大總區展開宣傳運動，加強業界的保安意識，各總區的警員會在全港各區派發宣傳小冊子。劉呼籲相關店舖加強防罪意識，提升店舖保安系統，包括在店舖櫥窗和飾櫃安裝具有高清功能的閉路電視，並覆蓋整間店舖內外範圍，考慮把貴重金飾存放在穩固夾萬內、改用電子屏幕展示金飾產品的相片等。

元朗分區指揮官葉劍影指出，元朗的面積只佔全港約十分之一，但該市卻有約40間珠寶金行，今年區內已發生2宗賊人成功搶去金飾的劫案，為了阻止罪案再次發生，元朗警區近期成立了防止罪案工作小組，以推出防罪措施、及檢討現有措施的成效。

元朗寶成珠寶金行的負責人陳旭光表示，一個多月前已發現各區接連出現金行劫案，亦感擔心，並逐漸加強店內保安，如針對黃金類產品，在櫥窗增設了3層的強化玻璃及鋼條；又增加店內的人手、減少櫥窗內的展示品等。不過，陳亦稱，傳統金行的客人都希望「睇到實物」，因此不會使用電子屏幕展示首飾。他希望警方派遣軍裝警察多巡邏，而且「再多啲、再明顯啲」更好。