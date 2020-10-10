基建工程減開工不足　建造業將連續第2年凍薪

全體建造業工人將連續第兩年凍薪！受連串反修例示威及疫情影響，本港經濟陷入低谷，第二季本地生產總值（GDP）按年實質下跌9%，最新失業率亦高企6.1%。近年大型基建工程減少，建造業工會與商會近日陸續完成薪酬調整商議，料全行10多個工種面臨再度凍薪，紮鐵更是連續3年。連同後期工程，包括電器、空調等工種，料面臨10年來首次凍薪，40多萬打工仔苦不堪言。

建造業現有約48萬名註冊工人，包括逾十萬名從事電器、空調等維修工人，工會與商會每年均商議薪酬調整，10月公布結果，11月落實。業界曾在2007年凍薪，之後數年均加薪，至去年10月宣布凍薪。

香港建造業總工會理事長黃平對東網表示，今年8月工會初步與商會就加薪會面，近日除了細木工及金屬工未有結果外，已確定泥水、水喉、紮鐵等工種凍薪，預料全行16個工種均相同，詳情在下周一(12日)記者會公布。

建造業最新失業率超過10%，黃透露該會過去數月電話訪問近2萬名會員，有3成反映開工不足，情況嚴重，工會沒有條件提出加薪，「加人工唔使諗，講加人工畀人鬧死」。

他預計明年開工不足情況更惡劣，因立法會拉布多年，令批出工程量不足，明年工作量是過去多年來最少，加上港鐵屯馬線二期工程等多項大型基建工程明年竣工，故紮鐵、釘版、落石屎等前期工種面臨零工作。他期望政府批出短期工程，解工人燃眉之急，並提供培訓課程，讓工人進修技術之餘得到津貼。

香港機電業工會聯合會總幹事繆泰興明言，業界來年恐迎來10年來首次凍薪，因今年大型基建工程減少及疫情令經濟欠佳，商場流轉減慢及空置率增加，導致翻新工程減少，工人工作量下跌，預計未來1至2年工作量亦會下降。

不過，身兼中華電力公司華員職工會主席的香港公共事業工會聯合會主席施生弟則指，香港電燈、中華電力、中華煤氣分別在每年1月、4月及7月調薪，他對來年加薪感樂觀。以2003年沙士的經驗，當年一度凍薪數年，但各間公共事業公司利潤沒有減少，反映疫情對公司影響較細，沒理由凍薪。他認為，公司如堅持凍薪將不利社會發展及穩定，更影響新人入行，因沒法向外界證明公共事業能提供穩定就業。