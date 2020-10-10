東方日報A1：尖東帝苑酒店亂疏散　全城新冠炸彈

新一波疫情來勢洶洶，尖東帝苑酒店更成爆疫溫床，昨單日增加三宗確診個案，累計達四宗，衞生防護中心下令酒店全員緊急撤離，約三百名男員工被列為密切接觸者須送往檢疫，百多名長期住客亦要搬離，更有多名藝人近日到該酒店飲宴，恐會爆發藝人染疫群組，這家五星級酒店淪為年初爆疫以來首間徹底被病毒佔領的酒店！不過，當局執行全員撤離時卻涉疏忽，任由約百名可能有染疫風險住客「四圍走」，隨時引爆新的病毒炸彈。有醫療專家直斥當局撤離安排危險，恐會全城播毒，更可能複製「淘大2.0」危機。

涉事酒店昨日新增三宗確診個案，繼早前酒店三樓的越南餐廳「Le Soleil」日前有樓面帶病上班後，周二（6日）確診，及後衞生防護中心於同日向帝苑員工及住客派發樣本樽，從中發現兩宗確診個案，包括一名五十八歲及四十六歲男職員，他們分別為三樓咖啡室廚房職員及在地庫四層機房任職冷氣技工，二人均無病徵。另一確診個案為一名三十五歲男職員，在酒店內三樓意大利餐廳「Sabatini」任職樓面，由於派發樣本樽當日放假，但他其後因發燒自行到私家診所求醫後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，四宗個案共通點是全為男性，他們會在酒店地庫三層更衣室換制服及休息，並在同層員工餐廳用膳，雖餐廳內有女同事同場，但基於全部患者為男性，相信他們在更衣室感染的機會較大，故酒店全部穿制服的男員工均須檢疫，涉及約三百人。

酒店住客撤離安排備受批評，張指酒店日前派發約六百多個樣本樽後，除該四位確診員工，並沒發現其他受感染個案。她強調，四宗確診個案都與共用休息室有關，住客之間爆發風險不大，並指酒店內有一百多位長期住客，會安排他們下周一做病毒測試，但並非強制要求。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，暫時仍未了解清楚傳播源頭是來自員工抑或住客，雖然已進行過一次病毒檢測，但不排除有假陰性情況出現，直斥倉卒要求住客撤離做法不理想。他表示，酒店通風系統通常每小時只換氣兩次，鑑於近日流行「Staycation」，多人聚集在酒店房間內，更容易造成大規模爆發。他又質疑，衞生署早於周二大規模派發六百多個樣本樽，但並沒有呼籲大眾停止前往該酒店餐廳進食，令公眾失去知情權。他認為，最理想的做法應該為所有員工及住客進行定點隔離十四天，才能夠將感染風險減至最低。

呼吸系統專科醫生梁子超指，急於將房客撤離或轉至其他酒店做法危險，恐全城播毒，成為「淘大2.0」致疫情一發不可收拾，他建議應將住客留在房間內進行篩查，包括流行病學調查及病毒檢測，再決定他們可離開或送往檢疫中心。

翻查資料，周三（7日）公布的二十四歲確診泰籍女士，曾於本月二日到帝苑酒店居住，與首名員工公布確診日期僅相隔五日。

尖東帝苑酒店酒店昨指，共有二百三十九個房客退房。該酒店由本月九日起至二十二日暫時休業，停止服務，期間未能接受客房預訂。需要離開的房客，酒店可協助安排遷往其他酒店入住，而已預訂酒店房間的客人可作免費取消或免費退款。

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