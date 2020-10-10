探射燈：遠足客亂闖引水道　隨時命都冇

依山而建的水務設施成熱門路徑，但危險重重兼違法，水務署卻每年只有零星檢控。

秋高氣爽，不少人行山遠足，惟中秋長假就發生54宗行山意外。近年依山而建的水務設施成熱門路徑，東區超窄維修鐵橋及引水道1個早上逾70人非法闖入；灣仔引水道內有積水易滑倒，沿路更需徒手攀爬懸崖大石；大潭集水區有人浸水消暑，有污染食水之嫌。專家擔心非常規行山徑易生意外，大雨後更危險，惟水務署每年只有零星檢控，立法會議員促加強宣傳及執法。

由柴灣大潭道一條小路至筲箕灣耀東邨的路線被稱為「鐵橋棧道」，東網記者發現，假期1個早上有至少70人闖入水務署維修通道閘口，進入引水道行山。該路線沿引水道前行，道路狹窄，途中穿過一個設水管及泵的水務設施，地上有積水易滑到；而鐵橋更是窄得僅容1人通過。路線尾段行經山坡維修通道，樓梯甚斜，故現場不時有人提醒，「大家要小心啲。」

港島區另一引水道行山徑「懸空棧道」，由黃泥涌水塘出發，同樣闖入水務署鐵閘，沿引水道前行，途中部分路段為泥路，部分路段行山客要手腳並用攀上大石，稍有不慎，隨時滾下山坡。懸空棧道通道為引水道，狹窄且偶有積水，又凹凸不平。

資深攀登教練梁念豪指，引水道的設計並非供行山人士使用，遇上大雨時水流有機會變急，容易發生意外。他更擔心鐵橋若長期有行山人士使用，恐加速損耗，隨時有斷裂危機。

此外，網上圖片顯示，大潭附近的大風坳一處集水區假期期間聚集10多人，至少3人浸在水中消暑；惟該集水區潭水最終會流入大潭水塘。根據《水務設施條例》，進入構成水務設施部分的水中，即屬犯罪，最高可處罰款5萬港元及監禁2年。

立法會議員陳恒鑌指，不少水務設施與行山徑重疊，行山人士誤闖水務設施有機會污染水源。陳又指，不少行山人士未必知道水務設施不可進入，他促政府加強教育及宣傳，同時促水務署更新告示及加強執法。

水務署發言人指，已加強在有關地點巡查，過去3年觸犯《水務設施條例》而被檢控的個案共有12宗，署方於水塘、集水區及引水道內已豎立告示牌，提醒市民切勿非法進入有關水務設施。