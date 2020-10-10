「犁庭掃穴」打擊屯門及荃灣黑幫 搗無牌酒吧及賭檔拘58人

警方新界南總區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今日（10日）凌晨零時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查荃灣柴灣角街95號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，探員檢獲約400支總值約25,000港元的酒類飲品及約2,300港元現金，拘捕一名52歲男負責人及一名48歲越南籍女負責人，2人涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。酒吧內6名越南籍男子及6名越南籍女子，年齡介乎28歲至36歲，涉嫌在無領取牌照的地方飲酒被捕；他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），探員遂向他們發出定額罰款通知書。其中5男3女亦涉嫌「非法入境」被捕。所有被捕人已被扣留調查。

另外，屯門反三合會行動組聯同特別職務隊在同日相約時間，在區內搗破一間無牌酒吧及一個非法賭檔，共拘捕44人。屯門警區反三合會行動組盛尉仁督察指出，由本月6日起，配合O記及各警區的「犁庭掃穴」反黑行動，經情報搜集及分析後，分別於區內一幢唐樓及一商廈，發現有人開設無牌酒吧及非法賭檔。

至今日(10日)凌晨時分，探員持相關搜令進入兩個單位，分別截獲4男3女及12男25女；並檢獲酒具及賭具，包括檢獲154罐啤酒、20副麻雀、10張麻雀枱及6,000港元賭款，44名被捕人士分別涉嫌「無牌售賣酒類」、「在無領取牌照地方飲酒」、「經營賭博場所」及違反「禁聚令」，年齡介乎21至65歲，報稱職業包括裝修工人、地盤工人、美容師及無業，有部分被捕人士有黑幫背景，已被扣留調查。

警方經調查後，相信被搗破無牌酒吧及非法賭檔，由9月運作至今，並由區內一個活躍的黑幫操控，於晚上至凌晨營業。盛續指，相信因疫情禁聚令關係，黑幫窺準帶來的商機，專門在區內唐樓及商廈開設無牌酒吧及賭檔增加收入。