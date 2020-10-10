Dr.東：每4000人有一夜盲症患者　愈早發病視力愈差

眼睛是人類的靈魂之窗，視力減退生活亦會大受影響。人類的眼球視網膜上遍布感光細胞，其中視桿細胞(rod cell)大多分布在視網膜周邊，負責周邊視力和夜視覺，當視網膜色素出現病變或退化時，就會形成夜盲症，該症平均每4000人有一個患者。有醫生指，夜盲症的成因主要是基因問題導致，目前尚未有徹底的治療方法，呼籲市民若家族有遺傳，盡早進行眼科檢查。

眼科專科醫生霍頌天表示，夜盲症屬頗爲常見的眼科遺傳病，平均每4000人當中就有一人患有夜盲症，主要由先天因素所致。其遺傳方式眾多，包括常染色體顯性遺傳及常染色體隱性遺傳等，其中最嚴重是隱性遺傳，患者有機會在10多歲出現症狀，至中年約40多歲時完全喪失視力，患者若越年輕病發，情況就越差。

不過，霍亦稱，患者病情惡化的速度及嚴重性因人而異，即使同卵雙胞胎病情發展亦會有所異同。他認為，若家族中有人確診，其他成員最好亦接受徹底檢查。

夜盲症的初期症狀有黑暗環境下，整體視力下降，至中期及嚴重時，日間視力亦會下降，視野更有機會收窄。霍頌天指出，患者亦有機會在沒有光源下，難以看到其他事物，導致晚上行動能力受影響，若需晚間出門，患者便需特別注意周圍環境，或考慮隨身帶備電筒。

夜盲症目前沒有完全根治方法，即使是基因療法，亦只有一種可以醫治，但其成本相當高昂，尚未普及。即使完全失明人士可以考慮植入晶片，但同樣價格昂貴，未必人人能夠負擔，同時亦未普及於社會。

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