網民熱話：霸氣家族戙高腳等小巴　網民狠批冇家教

教育下一代，身教是重要一環。近日有人在街頭拍到疑似一家人在等候小巴，不過他們擺出的同一姿勢，卻令網民看得傻眼，更聲稱由相片中，看到家教的重要。

網民Merkel Balkin Arenberg日前在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載一張圖片，更以「一定係一家人」為題。照片中是兩名男女及一名女童站在元朗74A小巴站等候小巴，其中站在後方的婆婆級長輩將腳戙高，踩着水龍頭；至於為女兒背着書包的男子及身邊女童，亦不約而同將腳踩在站頭路牌，專注玩手機，姿勢非常豪邁。

不過照片卻令不少網民看得傻眼，更引伸到身教及家教問題上，「身教，想教好小朋友，一定要自己行為好，家長才有說服力」、「爲老不尊，教壞子孫！」「你的父母如何，你的子女也必如何...」。有網民則認為毋須太認真，更幽默稱，「隨時隨地拉拉筋，阿婆好勁！」亦有眼利的網民發現婆婆旁出現一隻女童腳，相信與前方女童是姊妹，「至少仲有個冇戙高腳」，但有人隨即笑稱：「可能冇位伸」。

網民有話說

Eric Chung：好霸氣嘅一家

SH Chan：正正常常企唔得？

梁家豪：我們這一家...踎街誇啦啦...

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