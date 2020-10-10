新入職公僕宣誓效忠　聶德權：違反誓言或象徵推翻政府意圖

去年發生的反修例風波中，有多名被捕者為公務員，令外界質疑公僕政治中立問題，政府早前「補鑊」，推出公務員宣誓或簽署聲明效忠香港特區及《基本法》，並將於本月中實施，而新入職公務員將率先實行。公務員事務局局長聶德權今早(10日)在電台節目表示，有關措施開始進入逐步落實的階段，他建議絕大部分公務員透過簽署聲明方式確認擁護；至於高級公務員，例如常務秘書長及部門首長等，則通過宣誓方式確認會較合適。而現職公務員的宣誓安排，仍有待敲定。

他續指，宣誓及聲明的內容不是新事物，《基本法》及公務員守則早已羅列有關的宗旨，但簽署聲明及宣誓可以令公務員更有意識，自覺要效忠港府，是一種公開確認及彰顯承擔。聶認為《基本法》保障每個人言論自由，但公務員身份會帶來一種責任，對其言行必定有若干程度的限制，又指擁護《基本法》和效忠特區對一個公職人員而言是天經地義的事，「難以想像有機構可以接受僱員公開與上司對着幹。」

聶指出，公務員違反誓言的門檻很高，一旦違反是很嚴重，意味相關公務員有否違反「一國兩制」、推翻現屆政府的意圖，假如言行本身違法，就要按法律處理；假如只是違反公務員守則，就要按紀律懲處機制處理，最嚴重可革職。

他又指，公務員是港府的骨幹，在政策醞釀過程中，應將想法暢所欲言地表達出來，可以積極參與、表達看法，且有不同的渠道予他們提出建議，但當政府有政策決定時，公務員則要尊重機制，做好推動落實和宣傳政策的工作，其個人想法或政治理念不能影響工作，更不能公開表達不滿或公開唱反調，而在政策修訂過程中，公務員仍可反映意見。