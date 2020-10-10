宣道小學教師被釘牌　楊潤雄斥以言論自由作引子灌輸港獨

一名於九龍塘宣道小學任教的教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息被教育局取消註冊，是當局首次以「專業失德」將教師釘牌。教育局局長楊潤雄今早(10日)在電台節目表示，該名教師只是以言論自由作為引子，之後花大部分時間向學生談港獨，並將香港民族黨的背景，灌輸在學生身上，並非專業表現。他指該教師可以按上訴機制，在獲通知後21天內提出上訴，若不同意上訴委員會的意見，仍可以向行政長官會同行政會議作出上訴。

對於有指該教師是在邀請下準備教案及教材，楊認為這一點並不重要，若教師認為自己能力不足，可以與同事商討，不可以作為專業教師隨便準備課程，否則會影響學生，而且教材是教師專業工作一部分，教師需要為教材負責，亦不認同該教師只是政治敏感度不足。

楊指出，即使要討論港獨，亦要跟《基本法》及憲制下，表達港獨是不符合憲制基礎，指出中、小學的主線都應該這樣處理，若有學生提出有關議題，作為負責任教師應該作出分析，講述香港的事實。他重申，當局作出釘牌決定前已充分考慮校方調查報告的合理性，亦有聽取涉事教師的申辯，再從專業角度作出決定，強調教育局要做好把關及監管角色，無可能全盤接受校方報告，社會不應該因而大做文章。

教育局副秘書長陳蕭淑芬則表示，局方在調查過程中，有深入從專業角度分析教材，包括課堂內播放的影片，以及工作紙內容等，而涉事老師亦有聘請法律顧問，提交幾十頁文件作申辯，局方有逐一檢視相關理據。 陳蕭淑芬又指，有關教案提出學生上體育課分組，都可能違反《社團條例》，是歪曲的說法，強調教師一定要按教學目標，設計教學內容，是要經深層思考。她又指，涉事教師向學生派發的工作紙，問及有關言論自由的議題，亦不是開放式題目，只是要求學生按觀看了的影片作答。