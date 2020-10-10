工總指「香港製造」仍存商機　促港府放寬資助開拓新市場

美國早前推出制裁香港措施，包括限制香港出口美國的產品不得使用「香港製造」標籤，但由原定於上月25日延遲至下月9日才實施，港府則批評美國欲打擊香港單獨關稅區地位。香港工業總會主席葉中賢今早(10日)在電台節目表示，香港近年面對社會事件、中美貿易戰、新冠肺炎疫情的挑戰，營商環境雖然困難，但並非無出路，且「香港製造」在國際間仍是信心保證，並建議政府能在新一份施政報告放寬品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(「BUD專項基金」)的資助要求，向本地企業提供招聘津貼，以及推動職業訓練局開辦應用學位課程。

葉舉例指，疫情初期多間本地廠家設立生產線生產口罩，半年間已超過60間，部分更外銷其他國家，加上香港位於亞洲中心，具有利地理位置，外國企業可通過香港初創公司開拓大灣區市場，因此認為處處是商機。

他又指，政府推出俗稱「BUD專項基金」，資助範圍擴大至東盟市場，金額提升至400萬港元，協助港商走出香港開拓新市場，但工會建議當局在新一份施政報告中，能放寬基金的資助要求，容許受助企業更靈活地運用資助撥款，加大力度用作網上推廣或其他線上宣傳用途，以應對全球營銷的形勢。

葉亦建議政府為聘用工業及創科人才的本地企業提供津貼，使大專畢業生學有所用，同時可推動職業訓練局開辦應用學位課程，為具潛力但缺乏技術人才的行業，例如資訊科技、自動化設備制訂課程，培養專才。