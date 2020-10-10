尖東帝苑酒店爆疫停業　酒店職員清洗大堂無穿保護衣

尖東帝苑酒店爆疫，先後有多名員工確診，衞生署要求全部住客昨日(9日)需全部撤離，並要停業14天。東網記者今早(10日)到場視察，酒店大門經已上鎖。約上午9時許，有一名戴上口罩、手套的酒店職員，用清潔拖板清洗大堂的牆壁、接待處等地方，但該名職員未有穿上保護衣，記者在現場亦見有至少3名酒店員工在內工作。

約早上10時，有身穿印有「食物環境衞生署」字眼的清潔工與洗街車到場，4名員工在酒店大門外的麼地廣場行人路倒上清潔劑洗地，工人有戴上口罩、手套與面罩，但員工只是清潔大門外的一段行人路，未有清洗其餘圍繞酒店的路段。洗街車接着圍繞酒店大門外的馬路用高壓水槍清洗路面，並在約10時半離開。

尖東帝苑酒店門外貼上告示，指帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養。尖東帝苑酒店早前的越南餐廳有職員確診，昨再多3名員工確診，估計是共用的更衣室內互相傳染，現有300名男員工須隔離檢疫。