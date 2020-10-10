沙螺灣村官地遭非法鑿路　村口違規建閘　地政處拖足10日始拆除

連接東涌及大澳的東澳古道，途經沙螺灣、深屈等村落，吸引不少市民趁假期到上址行山郊遊。不過，近日有行山人士於東澳古道近沙螺灣發現有人砍伐樹木，並有私家車停泊，懷疑有人非法鑿路開闢行車路，至前日(8日)有政府部門人員到場視察。

地政總署發言人表示，離島地政處早前接獲投訴，指有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村的道路，並移除部分路段上的植物，遂於9月8日派員視察，確認有關違規工程涉及該等路段上的政府土地。地政處已採取土地管制行動，在受影響的政府土地上豎立政府土地告示牌，提醒公眾人士切勿佔用及挖掘政府土地，並把現場情況記錄在案。

當局強調，佔用政府土地屬犯罪，如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。上述道路亦屬緊急車輛通道，位於深屈起點的一個消防專用欄早前曾遭破壞。根據記錄，相關部門已重新設置該消防專用欄。

另一邊廂，由上月30日起，沙螺灣村村民在村口位置加裝鐵閘兼豎立警告牌，警告牌上又指，由於部分旅遊人士隨處亂拋垃圾、騎單車及風火輪橫衝直撞等，危害村民生命及財產的安全，因此採取封村行動，不准市民以及政府部門人員進入，事件引起市民關注。

據了解，沙螺灣村口鐵閘於昨日(9日)被移除，今日(10日)12時許，東網記者到東澳古道視察，發現沿豎立政府土地告示牌。地政總署發言人指，離島地政處早前接獲投訴，派員視察後確定閘門位於政府土地，屬違規構築物，已於周五清拆閘門。

今日有不少市民到東澳古道郊遊，其中曾先生認為村民早前封路行為自私，雖然鐵閘已經拆走，但他認為政府部門應該要繼續跟進問題或作出更好的規劃。

翻查資料，沙螺灣村亦曾於2013年封村，當時沙螺灣村關注組發言人陳運深稱，因為政府擱置打通東涌至大澳一條6.5公里長的沿海行車路，窒礙鄉村發展，而且每逢周末假日均有數以百計行山人士經過、單車黨在村路橫衝直撞造成滋擾、治安變差等，為保護村民生命財產安全，於是每逢假日發起封村行動。