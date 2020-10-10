民政署到九龍城向泰裔人士派樣本瓶　有人特從馬鞍山前來

近日接連出現多宗泰裔人士確診新冠肺炎個案，民政事務署今日(10日)到九龍城樂善堂李賢義裔群社的少數族裔支援服務中心，向泰裔人士派發深喉唾液或痰液樣本瓶，並提供一次性免費自願檢測服務。另外，署方下午亦會向九龍城區內的泰國餐館及商戶派發檢測樣本瓶。

泰裔人士可於今明(10、11日)兩日，上午10時至下午5時領取檢測樣本瓶；並於本月12日至13日早上9時至中午12時，將樣本瓶交回九龍城聯合道48號地下的樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心。

東網記者早上10時許到場視察，見服務中心門外有2位泰裔女士等候，身穿個人保護衣物的工作人員則在張羅物資。工作人員其後為泰裔人士登記、派發樣本瓶、指引等，旁邊有懂得泰文的工作人員向在場人士解釋具體程序。

Ms Lamp表示昨晚從香港朋友得知政府派樽，特意從馬鞍山到九龍城取樽，她亦為同住的妹妹及妹夫取樽。她指自己有參與全民檢測，但打算再驗一次，求個安心，又透露自己在美容院工作，過去大半年都沒有收入。

取了9個樣本瓶的張女士，稱打算給朋友做檢測，她表示在九龍城的找換店工作，平日接觸很多人，所以特別注意衞生，而疫情爆發後都沒有外出食飯，且出入盡量搭的士，今次是第一次做檢測。

任職理髮師的蔡女士表示，碰巧路過才知道有派樽，指由於平日接觸不少客人，所以決定取樽做檢測，之前有透過泰國領事館的告示提醒，並參與全民檢測。市民陳先生則是香港人，於九龍城區任職小巴司機，平日都會特地提醒乘客戴好口罩，之前亦有參與過高危群組檢測及全民檢測，但想做多次，亦為家人取樽。