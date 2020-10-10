小秋彥腎衰竭惡化醫生籲作抉擇　父母：誰願放棄至親？　

因心臟衰竭而緊急剖腹出生的29周早產女嬰小秋彥，現時仍在瑪麗醫院接受治療，其父母昨日(9日)更新Facebook社交專頁時表示，小秋彥的腎衰竭情況惡化，並已維持在無法排尿的狀態一段時間，血酸鹼度亦愈來愈酸，但其他狀態同時慢慢地在改善。

小秋彥的父母憶述，醫生幾天前發現小秋彥有肺出血，提醒他們「愈拖落去，彥彥愈承受不必要的痛苦」，希望他們可作出抉擇。小秋彥父母形容，「Buy time 」是一把雙刃刀，他們仍感到迷惘，只能只能嘗試去除不必要資訊，學習冷靜和理智地走好每一步。

小秋彥媽媽今早(10日)再更新專頁稱，她們撰寫專頁不是為了集氣，而是透過此方式，說服自己慢慢學習去接受和面對一些不能改變的事，讀者看到的文字是他們「用血淚探索和整合出來的過程」。她指出，小秋彥的情況每一刻都在變化，她們每一刻都在探索未知的將來，醫生「不敢讓我們絕望，也不敢給予我們希望」。

她續稱，知道、明白與接受並不一樣，「誰願意主動放棄一個至親的人？或是，誰願意去丟失盼望呢？」她認為，「不做決定是最輕鬆的，但也是最不好的」，坦言要為小秋彥的生命作出抉擇「說出來已經不易，執行更難呀！還要承擔它帶來的一切後果和責任？」

她指，不少讀者的建議亦令她獲益良多，但他們有自己的步伐，對現況的分析和現實考慮，只敢參考大家的意見而不敢盲從，她又感謝讀者一直陪伴他們經歷這過程。