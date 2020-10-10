逆民意拒重推租置　陳帆靠嚇：公屋供應會急劇萎縮

本港住房短缺，置業困難，早前有調查指87%公屋居民撐重推租者置其屋計劃，並希望政府於下周三(14日)公布的《施政報告》中落實，讓市民一圓置業夢。惟運輸及房屋局局長陳帆今(10日)發表網誌，表明無意再推計劃，更指計劃令公屋供應輕則逐漸減少，重則短時間內急劇萎縮，結果只會令公屋申請者的輪候時間愈來愈長。政府計劃於未來數月推售約4700個綠置居單位及租置屋邨的回收單位，滿足公屋戶的置業訴求。

陳帆指出，過去5年平均每年約有2.6萬個公屋單位編配予公屋申請者，包括約1.4萬個新建單位及約1.2萬個回收單位。截至今年6月底，一般公屋申請約有155,800宗，平均輪候時間為5.5年，反映公屋供應仍嚴重不足。

陳帆強調由於可供新建公屋土地有限，若大規模重推租置計劃，讓公屋租戶可選擇購買其現居的單位，將對公屋供應及公屋申請者造成沉重而深遠影響。他相信大眾難以接受輪候公屋時間進一步延長，以致現居於不適切居所的公屋申請者更難以「上樓」，令公屋申請者感到不公。

他重申政府會繼續透過出售居屋、綠置居和39個租置屋邨回收單位，滿足公屋租戶的置業訴求。截至今年9月底，已回收租置單位約640個。