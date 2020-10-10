中環電子道路收費擬平日朝八晚八實施　私家車收費較的士高

香港市區塞車問題嚴重，政府去年再度「翻兜」提出近40年的電子道路收費計劃，並於去年展開中環道路收費研究。消息指，下周三(14日)公布的施政報告將交代計劃進展，初步建議收費區範圍內周一至周五早上8時至晚上8時，及周六上午9時至下午2時收費，而私家車的收費將高於的士，料最快後年開始實施。

政府約40年前提出道路收費計劃，惟歷經5次研究仍未有結論。政府去年再提出在中環推行電子道路收費先導計劃，並劃分出收費區，由上環林士街至中環美利道界內、南面沿荷李活道、下亞厘畢道及皇后大道中並覆蓋至中環碼頭，包涵干諾道中及德輔道中等多條主要幹道，而使用中環及灣仔繞道則不用收費。

根據運輸署相關網頁，港府於今年已成立國際專家小組研究推行細節。有消息指，港府初步建議採取「周界為本」機制，即車輛每次收費時段經過收費區邊界均需繳費，初步計劃在車流較多時段收費。研究小組初步建議在周一至周五「朝八晚八」、周六「朝九晚二」，而假日及周日不收費，私家車收費應高於的士，並豁免緊急車輛的收費。