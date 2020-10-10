中大近8成聯招收生成績下跌　醫學法學藥劑學上榜

中文大學與理工大學舉辦網上入學資訊日，並公布各科本學年聯招入學成績，中大有77.4%的課程收生成績較去年下跌1至4分，其中跌幅最大為哲學系，傳統收生準則高的科目如環球商業學、醫學、法學、藥劑學等收生分數亦下調。理大則有近5五成科目收生中位數下降，但與醫療相關的學科如物理治療、職業治療等熱門科目則上升。

中文大學隨資訊日公布最新聯招入學成績，東網翻查資料，發現62科聯招課程中，有77.4%的課程，其收生的四分三位分數、四分一位分數與中位數均下跌1至4分，橫跨文學系、法律系、醫學院等。當中最大跌幅為哲學系，其四分一位分數由去年的27分遞減至23分；而全球傳播、語言學的四分一位分數亦下降3分，分別由31與27分跌至28與24分。

以往收生分數最高的科目如環球商業學，其收生中位數由去年的39分下跌至38分，法學的四分一位亦由33分下跌至31分，中位數及四分三位分數均為30分，跌分別1至2分；藥劑學的中位數由34分降至32分，其四分一位數與四分三位分數亦跌2分。

而理工大學的入學成績，在43科聯招課程中，有48.8%的收生中位數較去年度下跌，跌幅由0.2分到2.9分，當中最大跌幅為航空工程，由去年的22.3分跌至19.4分，其次為環境工程與可持續發展學、國際航運及物流管理，分別由去年的20.7分與21.2分跌至19.1分與19.7分。

然而，理工大學醫療相關學科收生分數卻上升，其中物理治療學較去年高出5.2分，今年收生中位數為39.6分，而醫療化驗科學與職業治療學亦分別上升了4.5分與5分，分數分別是37分與37.8分。

學友社學生輔導顧問吳寶城估計，由於學生人數減少，加上現時選擇海外升學的學生人數增加，令更少人報考文憑試，競爭減少下變相令收生成績下降，又預料趨勢會持續。但他表示由於理工大學在本學年採取新轉換分數機制，每科考達5級或以上成績可獲額外加分，故有一定學科收生分數被推高，吳指今年的分數不能用來比較。

收生成績下降，意味考生更易考入大學，但吳指考生在選科時應根據自己的興趣、能力、職業導向來考慮，不應因分數選科，他舉例指如理學、工程學對數理要求較高，假若學生純粹因成績而報讀，入讀後或會感吃力。