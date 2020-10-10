政Whats噏﹕泛民抗爭升級淪口水戰　建制派大跌眼鏡

立法會延任1年會期開鑼，昨日(9日)舉行內務委員會及財務委員會主席選舉，因應泛民主派揚言會延任議會提升肢體衝突抗爭，建制派亦嚴陣以待，以為泛民會爆大鑊，但估唔到只係出啲小學雞都不如嘅「口水戰」招數。不過，即使建制派事前做足準備，但內會副主席馬逢國都頂唔順4度爆粗，喺建制內部都始料不及。

泛民早前為延任問題，做民調搞場大龍鳳，不停「力sell」留任有好大價值，就算最終民調結果支持同反對延任都唔過半數，都唔怕面皮厚以政治判斷決定延任。泛民深知抗爭派支持者唔會收貨，為咗明年立法會選情，事前已寫包單話會將議會肢體抗爭手段升級。點知原來係雷聲大，雨點小，尋日會議只係出現「文鬥」畫面，連建制派都大跌眼鏡，覺得好驚訝喎。

建制派副班長陳克勤話，大家對尋日會議嚴陣以待，事前同班長廖長江、內會正、副主席李慧琼同馬逢國；財會正、副主席陳健波同陳振英都開過幾次會商討部署，並隨即通報各建制黨派領袖，原本預計泛民會衝出座位搶選票，甚至包圍主席台，李慧琼亦擔心埋唔到位，專程提早半個鐘坐上內會主席台。而建制派亦同秘書處商量加強保安部署，預備好隨時要抬走泛民議員或需要轉會議室開會。

建制派議員麥美娟都忍唔住喺社交網站開咪寸爆泛民所謂嘅抗爭手段，只係「打水炮」、玩口水戰，連「小學雞」都不如，令建制派嘆為觀止。佢話泛民留任已經注定係自取其辱，指抗爭派支持者絕對唔會收貨，既然兩邊都唔討好，不如唔好再丟架，正正經經做返個有體面嘅議員仲好啦。

建制派形容到泛民嘅抗爭手段咁小兒科，但都搞到主持主席選舉嘅馬逢國好勞氣喎，唔單止鬧爆泛民濫用提名程序，更加4度喺冇熄咪嘅情況下激動爆粗，而佢事後就話唔肯定係咪自己爆粗，又話自己經常情緒激動。

克勤話，馬逢國坐喺台上被泛民「車輪戰圍毆」，處理會議確實有難度，所以理解佢嘅表現咁話。克勤咁講認真有厚道，如果今次主持會議被視為考牌，估計好可能唔合格，隨時成為泛民口中嘅「低級主席」。

話時話，泛民嘅表現相對溫和，唔知係咪只係畀甜頭呢？建制派都唔敢鬆懈，18個事務委員會將會喺下星期選出正、副主席，克勤預計過程唔會順利，會再開會商討部署，同時會檢討尋日嘅表現，但話已經確保各委員會有安全系數，建制派委員人數會比泛民多，希望可以招架到攻勢喎。