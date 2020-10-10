港島重案負責聯絡家屬　12港人關注組指誓追究

警方今日(10日)公開更多12名港人涉潛逃台灣案的細節時表示，聯絡家屬的工作現交由港島總區重案組負責，更多的資料可以透過駐粵辦或入境處協助在外香港居民小組查詢。涉事家屬透過社交專頁「12港人關注組」發表回應，指拘捕行動是「建基於深圳公安對12人秘密審訊所獲的資料」，對12人可能正面對的酷刑逼供感到憂慮，又指警方的行動是試圖轉移公眾的視線，一定會繼續追究事情的始末和責任。

深圳市鹽田區人民檢察院上周通報批准逮捕12名涉潛逃台灣的港人，包括2人涉嫌組織他人偷越邊境罪。警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東今在記者會指出，警方有與該12人的家屬聯絡，現時由港島總區重案組負責跟進。問及近日有報道指12港人潛逃當日，港府飛行服務隊疑出動於西貢追蹤目標，何沒有正面回應，但強調12名在逃人士皆有案在身，干犯的更是嚴重的罪行，包括縱火、暴動、串謀傷人、管有爆炸品、勾結境外勢力等。

何又重申，事件中該12人逃避刑責、經內地偷渡後在內地水域被捕，行動與警方無關。早前部分被捕港人的家屬到政府飛行服務隊總部外進行抗議，認為今年8月23日該12港人欲偷渡往台灣時，有飛行服務隊的定翼機在路線附近執行任務，質疑警方早已掌握該快艇的行蹤，並主動策劃空中監視行動。