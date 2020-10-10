培道中學向家長發信　指部分校規不合時宜及存灰色地帶

香港培道中學本土關注組早前表示學校在新學年修改校規，惟校方未有就事件回應。據了解，該校校長張美華今日（10日）向家長及同學發信，重申「政治不能進入校園」。信中又指關注組並非學校組織，對關注組未得學校授權、就以學校組織名義發布訊息，引起同學及家長不必要的擔心及疑慮，導致校方有必要作出解釋。

校方於信中表示，修改校規是發現部分校規不合時宜，又指部分校規存在灰色地帶，透過修改校規，免令同學無所適從。而舊校規中，原本只禁止「攜帶或閱讀不良之課外讀物或物品」，新校規則加入「藏有賭具及其他違禁品，如色情報刊、攻擊性工具、其他與課本無關而未經批准之報刊、書籍等」一項。

校方亦表示，早於2019/20及2020/21年度的學生手冊中均有列明，「擅自結黨、恃強凌弱、恐嚇勒索或涉嫌參與黑社會活動、參與非法集結活動」，違反上述條文的學生，可被記缺點、小過、大過、停課，甚至開除學籍。

有該校學生日前復課後收到新手冊，發現校規加入多項新條文，當中包括禁止學生未經學校准許，擅自以學校名義或穿着校服舉辦或參與學校不認可之集會或活動、擅自以學校名義製作及發放宣傳文字、以及擅自使用校徽或校名作宣傳物或網頁，散播資訊等。以及不准學生參與非法集結活動、藏有違禁品如攻擊性工具及其他與課本無關而未經批准的報刊或書籍等。有指校規列明在校內或校外違反上述條文的學生，可被記缺點、小過、大過、停課，甚至開除學籍。關注組織質疑新校規影響學生言論自由及對學生造成傷害。