尖沙咀酒吧區周末人流減少　食環署檢測承辦商到場派樣本瓶

新冠肺炎疫情反覆，其中酒吧更出現多宗確診個案，食物環境衞生署昨日(9日)起，一連3晚安排檢測承辦商前往中環、尖沙咀及灣仔酒吧區，免費派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本。

東網記者傍晚到尖沙咀諾士佛臺一帶酒吧視察，今日是周末，惟受近日爆發酒吧群組的陰霾影響，酒吧區氣氛不算熱鬧，附近一帶人流明顯減少，酒吧入座率亦末滿。

大約6時半左右，有7名檢測承辦商職員向該區酒吧從業員、顧客免費派發樣本瓶，職員稱，行動預計會在晚上12時前左右結束。而流動檢測車則停泊在近天文臺道出口位置，有市民排隊等候領取，職員解釋取樣程序；附近卡拉OK員工知道今日派發樣本瓶，特意前來領取，並用行李袋盛載50個樣本瓶，稱向有需要的員工派發。

酒吧負責人陳先生指，已領取15個樣本瓶，並會向店舖所有全職和兼職員工派發樣本瓶。他稱，在各種社交距離措施下，有不少熟客卻步，令食肆及酒吧生意大受影響，為保障市民安全，會配合局方要求，以求不停業。他又表示，今次檢測屬自願性質，若只有部分員工進行檢測，成效減半，更可能有漏網之魚，因此他會勸喻所有員工接受檢測。

另一位酒吧負責人梁先生稱，當局已於本月1及2日向其酒吧派發樣本瓶，並在5日收回，因此，今次不需要收集樣本。

檢測承辦商將於明日(11日)同樣時間派人到尖沙咀的酒吧收回樣本瓶，而市民則需將樣本瓶交回位於鰂魚涌海澤街的流動收集車；檢測承辦商明晚將前往灣仔駱克道酒吧區派發樣本瓶。