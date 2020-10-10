Bossini創始人孫女抽脂豐胸亡　韓警指涉醫療疏忽擬起訴

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的孫女羅貝兒今年1月於南韓首爾一間整形診所進行抽脂和豐胸手術後死亡，其丈夫曾入稟南韓的法院正式向涉事的美容醫生索取賠償，其後撤控。據韓媒報道，當地警方已完成初步調查，涉事整容診所職員有醫療疏忽，計劃提出起訴。

當地傳媒報道，根據南韓的研究院和其他機構分析結果，問題出於羅貝兒使用的鎮靜劑異丙酚。據悉，診所術前未有進行基本的藥物檢查，並代病人填寫必須親自填寫的醫療記錄，例如手術同意書。警方又指，負責執刀的醫生是骨科外科醫生，不是整形外科醫生，而且手術時現場沒有麻醉科醫生。

報道又提到，羅前往南韓接受手術的過程本身亦涉嫌違法，因南韓的醫療機構和負責安排外國人到韓接受手術的中介機構須向地方政府登記，不過安排羅貝兒接受手術的中介被指沒有完成正式登記程序。

羅貝兒今年1月底在涉事整形診所接受抽脂，一名涉事醫生向警方承認，手術當時沒有麻醉師在場，手術期間羅曾出現劇烈疼痛並不停抽搐，主診醫師指示向她注射鎮定劑兩次，當主診醫生移除她的左臂脂肪時，她的血氧飽和度大跌80%，臉色蒼白、嘴唇變藍，其後救護車到場，羅於搶救時一度口鼻出血，1小時後宣告不治。