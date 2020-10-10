明日大嶼閉門造車　諮詢平台無影

去年施政報告提及會搭建一個人工島相關的交流平台，惟過去一年亦無聲無氣。

政府強推明日大嶼惹爭議，去年施政報告指理解部分社會人士對發展人工島存疑慮，故會搭建一個平台讓不同人士參與人工島的設計及土地用途等。惟此平台於過去一年無聲無氣，原來所謂平台只是與專業團體及業界持份者舉行座談會及會面等。議員狠批政府閉門造車，上述交流並非正式的廣泛諮詢，有違公眾期望。另有環保人士炮轟政府冥頑不靈，明明討論不足亦硬推明日大嶼，敦促政府在新一份施政報告宣布擱置計劃。

去年施政報告表明會就人工島發展，搭建平台予專業人士及青年人參與構建島上設計、用途和可持續發展措施等，以及探討如何連繫人工島上的建屋計劃與本港市民的住房訴求。議員林卓廷指出，政府就明日大嶼此等大規模計劃而設的交流平台，理應屬於具廣泛性的公眾諮詢，而非私下與個別團體及持份者座談、會面了事。他批評政府作風鬼祟，舉行了上述交流會，大部分市民卻無從得知，「政府為此舉行了多少場座談會、幾多人出席、會上得出何等建議及意向等等，完全聞所未聞，反映當局根本得個講字，講一套做一套！」

守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評，該些座談會及會面均為有前設性的交流，明日大嶼計劃的公眾諮詢明顯不足，政府一心強推，懶理民意。在社會聲音普遍反對及政府財政面臨赤字的情況下，政府理應煞停計劃，「希望當局在新一期施政報告宣布擱置，當係帶個好消息畀香港人！」

海濱事務委員會主席吳永順指出，明日大嶼計劃現階段無論技術、造價及對生態影響等細節仍未明及有待討論。若有機會讓廣大市民參與及表達意見，他認為政府有需要去做，例如與專業團體共同舉辦公眾論壇等。

就所謂的平台，發展局表示已聯同規劃署和土木工程拓展署舉行多場座談會，與相關專業團體和其青年會員就人工島設計相關事宜交流。土木工程拓展署亦多次與業界持份者，如科研機構會面及討論人工島的智能及環保措施。惟因配合政府防疫政策，近月涉及群體聚集的活動未必能預期安排，但部門仍透過網頁等渠道向公眾解說人工島的目標和技術研究方向。

至於大眾關注的工程造價，發展局表示重視成本控制，有信心及有能力確保日後的計劃工程開支為政府所能承擔。該局將於日後的研究中制定發展方案，並評估工程造價、新增土地價值及經濟貢獻等。