海外醫科畢業生冀回港實習　望政府盡快修例

楊震宇(左)和陳雪怡(右)均以佳績畢業，只欠實習一關便能實踐醫生夢。(李華輝攝)

兩名前威爾斯親王醫院護士為追逐從醫生夢，傾盡2百萬港元家財攻讀愛爾蘭國立大學的醫科學位，今年終以佳績畢業，只欠實習一關便能凱旋而歸。惟疫情下，畢業試延期，2人錯過愛爾蘭的實習機會，加上各地封關，無法飛往英國和澳洲考執業資格試，從醫之路仍然遙遠。他們希望港府盡快修例，為海外畢業生提供實習機會，為他們應考本港執業資格試之路帶來曙光，他們預料修例後，每年將為本港增加逾10名合資格醫生。

36歲的楊震宇和31歲的陳雪怡在威院任職護士數年後，5年前攻讀愛爾蘭與馬來西亞合辦的醫學院課程，今年畢業。楊震宇慨嘆，畢業試因疫情延期，錯失考執業試的機會，而英國減少考試場地、澳洲封關、新加坡近年只許當地人應考，如今兩人前路茫茫。

2人決定報考愛爾蘭明年的執業資格試，但因當地畢業生優先，擔心實習機會落空。海外醫生免試爭議不斷，兩人表示不介意考執業試，惟兩人仍未達報考資格，楊直言不甘心，希望政府修例，給予海外醫科畢業生實習機會，進而考執業試。

食物及衞生局表示，若申請人未曾接受駐院實習訓練，便不符合參加執業資格試的法定條件，當局會密切留意情況，並與醫療業界緊密溝通，積極探討其他吸引非本地培訓醫生來港服務的措施。