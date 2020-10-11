青年眾籌製作真空餸包　速遞給長者兼愛心問候

不少長者怕染疫不敢外出，一班青年義工聯同社福機構香港青年協會發起眾籌，推出「鄰舍有愛．餸上門」計劃，食物工廠製作真空餸包，再經外賣員送遞給長者，希望他們可安心在家用膳，減少因在社區走動而染疫的風險。

青協青年空間督導主任黃秀儀指，疫情期間不少人已習慣用手機軟件程式叫外賣，但對長者仍有一定困難；青年義工留意到情況，便主動提出眾籌為長者送飯的想法。計劃從構思到實行只用了7日，大家都很心急，覺得「疫情嚴峻，愈遲做（長者）就愈危險。」眾籌很快達標，7月底開始，首星期已為百多名長者送上800多份真空餸包，服務地區亦開始拓展，協會旗下13間青年空間均會為區內長者送遞餸包。

義工高明心和周綺琳都是上屆中學文憑試畢業生，疫情一度令她們無法開考，明白疫情對生活造成衝擊，更想為其他生活艱難的人做點事。送飯只是第一步，400名青年義工每日會致電給長者，關心他們生活情況，陪他們聊天解悶。

一通電話看似簡單，但高明心說，遇過一位怕染疫不敢外出的婆婆，為丈夫找老人院舍而發愁，經每日一通電話後，婆婆暫忘煩惱。周綺琳則說，疫情下畢業旅行要擱置，她卻因禍得福，從中學會關心社會、肩負起社會責任。