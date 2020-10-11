低收入家庭生活艱難　獲食物銀行贈膳食減輕開支

由非政府機構營運的食物銀行，協助市民改善衣食住行，亦給鄭太太一家重生的機會。6年前鄭太太由東莞來港與丈夫一家團聚，一家幾口靠任職文員的丈夫供養，月入1.2萬港元，劏房租金已用去5000港元，生活甚為艱難，一度要借錢度日，食不餬口。幸鄭家2年前透過朋友介紹到惜食堂用膳及領取食物包，每月開支大減逾3000港元，她更獲該會聘任兼職清潔及外展送飯員工，幫補家計外，亦眼界大開，令夫妻關係改善。

鄭太太緩緩道出生活匱乏境況時不禁落淚，她憶述，當年拋下內地家人及朋友，孤身來港，難以適應本港文化及陌生生活環境，與夫家的關係一度跌至冰點，爭執頻頻，她與丈夫及兒子搬離寓所。

自老爺過身後，始與奶奶同住，4人住在百呎深水埗劏房，家徒四壁，連兒子的文具、校服亦難以負擔，丈夫一度要與公司預支薪金5000港元。她每次向丈夫取錢，總換回對方嘆息，經濟壓力漸漸形成夫婦間的隔膜。

她與家人定期到惜食堂飯堂用膳及領取食物包後，終可品嘗平日不捨得購買的食品及飲品，做兼職工有收入，亦有機會接觸不同人，因生活有寄託，不用在家中無所事事，丈夫對她亦多份尊重，經濟壓力得以紓緩。