基層冇飯開食物援助個案增5成　社署僵化僅供8周援助捱轟

反修例示威及新冠肺炎疫情夾擊，香港失業率高企，基層家庭冇飯開，無情社會福利署卻鐵板一塊，食物援助計劃難救命！社署短期食物援助服務計劃今年1至8月申請個案高達1.2萬宗，較去年同期大增53%，提供餐次達240萬次，疫情持續大半年，社署規定領取不超過8周的基本食物援助後，相隔半年才可再申請，令貧困者捱飢抵餓。有議員批評社署做法僵化，沒有按疫情發展因時制宜，建議延長援助期。另一邊廂，非政府機構推出食物銀行，疫情期間已向8000戶基層家庭施以援手。

社署委託東華三院及保良局等8個機構營辦短期食物援助服務計劃，為難以應付日常食物開支的個人或家庭，包括失業、低收入或新來港人士、露宿者等，提供一次過不超過8周基本食物援助。今年1至8月申請個案數目達12534宗，比去年同期約8200宗，增加約4300宗，受惠人次近3.6萬，較去年同期多1.2萬（表1）。但社署規定，有關家庭再次申請援助時，需聲明最近申請相同服務已超過6個月。

社署解釋，計劃下設有審核原則及申領資格，申請人相隔半年才可申請第2次，是避免申請人長期倚賴短期援助。不過，營辦機構可視乎個別申請者的特別需要，將服務延長多於8周；如服務使用者有長期福利或其他服務需要如綜援需要，機構會轉介至合適的服務單位。至於會否增加資助，該署指，政府在2020至2021年度財政預算中已將計劃承擔額增加8500萬港元，預計可額外增加最少2萬受惠人次。

社福界議員邵家臻認為，疫情下不少市民開工不足，急需食物援助服務，但計劃只提供8周援助，批評政府沒有因時制宜，做法僵化及官僚，市民只能依靠非政府機構的服務，「及時雨」並非來自政府。他促請社署延長援助至16周，並為相關機構增加人手及支援。

為填補服務空隙，多間非政府機構會化身食物銀行，回收食物後提供膳食，其中惜食堂高級經理王敏儀指，基層對食物需求在疫情期間明顯增加，自今年4月起基層家庭個案由2500多戶，急增至近期8300多戶，大增逾2倍。惟疫情步入第三波令廚房減少運作，員工分批上班，食物包由每日1.2萬至1.3萬份，減少至8000至1萬份。

惜食堂會將部分食物包送到其他組織，再轉贈市民，王指，疫情下食物包由熱食改為凍食，方便市民一次取1周分量，惟部分機構沒有設施放置凍食包，甚至暫停服務，令派發食物服務受限。該會亦暫停招攬200名義工，由部門同事協助包裝等工作，服務面臨挑戰，只能見步行步，冀市民捐贈食物、金錢及防疫物資，令更多人受惠。