東方日報A1：12人蛇偷渡　幫兇9男女被捕

十二名港人涉潛逃台灣被內地海警拘捕事件餘波未了，消息透露，警方有組織罪案及三合會調查科經追查後，昨日拘捕九名幫兇，包括前立法會議員梁國雄「長毛」的女助理、社運人士劉山青的妻子唐婉清及前立法會議員游蕙禎及梁頌恆的女助理、本民前成員鍾雪瑩，懷疑他們協助十二人蛇偷渡。警方正追緝多名在逃人士，不排除有更多人被捕。此外，鍾雪瑩另涉去年十二月反修例期間大埔翠屏商場開槍案，涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」被捕。

廣東海警今年八月在果洲群島對開內地水域拘捕十二名有案在身的港人，包括違反《港區國安法》及其他刑事罪行，各人正在深圳被扣押，深圳市鹽田區人民檢察院早前通報批准逮捕涉事者，包括兩人涉嫌組織他人偷越邊境罪。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東昨在記者會上表示，警方作出深入調查後，昨日清晨以「協助罪犯」罪，在九龍及新界多個地方拘捕了四男五女，年齡介乎廿七至七十二歲，他們報稱文員、廚師及無業等。

被捕者中有人曾作為前議員的助理，亦有個別人士曾因反修例事件而被拘捕。消息稱，兩名助理包括鍾雪瑩及唐婉清。何振東透露，被捕者與該十二名港人的關係多為朋友，涉及為人蛇提供船隻、資金、偷渡前的住宿、接載有關人士到碼頭及安排他們在台的生活等。何又稱，警方未來其中一個主要調查方向，將會是被捕九人曾否協助其他港人偷渡。

何重申，跨境偷渡行為是危險的行為，會對事主的人身安全造成極大風險，直言：「逃避刑責不但會令人抬唔起頭、更會對家人及愛你嘅人、關心你嘅人造成極大負擔。」根據法例，「協助罪犯」是嚴重罪行，一經定罪最高可判處十年監禁，市民切勿以身試法。

警方於八月廿八日循相互通報機制接獲內地執法部門通報，指十二名年齡介乎十六至卅三歲的本地男女涉嫌非法入境內地被內地執法機關拘留。警方調查發現，該十二人於八月廿三日上午約七時許在西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名疑犯負責開船，計劃經內地海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責。

在內地被捕的港人包括「香港故事」成員李宇軒，他在港涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢，八月十日與壹傳媒黎智英同日被香港警方國安處拘捕。消息稱，李與其餘十一人，包括灣仔汽油彈案及華仁書院炸彈案等疑犯，打算潛逃台灣後申請政治庇護。

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