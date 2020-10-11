教局為教育把關屬必要　張建宗：絕不能讓校園成為港獨歪風溫床

九龍塘宣道小學一名教師涉「播獨」被教育局終身釘牌，失去教師資格。政務司司長張建宗今(11日)在網誌表示，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會應有之義，恪守專業是教師的責任，社會應攜手讓教育回歸教育，重拾正軌，絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫床。

他續指，深信絕大部分教師持守專業，以教導學生為己任，讓他們盡展所長、健康成長，成為負責任的良好公民和國民，為國家和社會的長治久安作出貢獻。

另外，張提到政府重視勞工權益和僱員福利，不斷提升對基層勞工的支援和保障，同時顧及僱主的承受能力，會積極籌備有關取消強積金「對冲」工作，並提出逐步增加《僱傭條例》下的法定假日，使其與公眾假期日數看齊。

他又稱，政府在教育、福利、勞工、基建和創科等各方面逐步取得階段性成果和良好進展，儘管目前面對錯綜複雜的外圍環境和政治紛擾、持久反覆的疫情，以及深層次的社會矛盾，政府會繼續迎難而上，重振經濟，改善民生，提升香港的長遠競爭力。