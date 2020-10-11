袁國勇料冬季隨時過萬人染疫千人亡　倡強制有病徵人士檢測

近日再有多個場所出現群組感染個案，加上臨近冬季，外界憂慮新一波疫情即將爆發。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（11日）表示，若本港不針對高危控制點採取措施，預料冬天隨時會有過萬人感染，導致逾千人死亡。他又強調，現時最重要是盡快找出病徵輕微的人士，呼籲應開始討論是否在法律上，強制要求出現病徵的人士接受檢測。

袁國勇在電台節目上表示，市民開始出現抗疫疲勞，加上經濟受到打擊，不少行業都希望政府放寬防疫措施。但他警告，病毒在冬天的存活時間較長，加上參考歐美國家的疫情，預計之後的疫情會很嚴重。他又指，早前到中環蘭桂坊視察，發現不少酒吧未有遵守政府要求採取的措施，而且場內音樂聲量大，顧客均除下口罩大聲聊天，他擔心會容易傳播病毒。他認為，本港邊境管制措施已經十分嚴格，惟社區仍有長潛伏期的患者，故食肆、酒吧、院舍和宗教場所等容易出現超級傳播的地方，更要嚴守防疫，防止病毒在社區擴散。

袁指，本港過去的病毒檢測方向及焦點不正確，例如全民檢測有逾178萬名市民參與，但卻只找到32名確診者；惟政府門診和私家醫生派樽作檢測，每1萬人卻分別可找到46名和84名患者，此反映有關資源投放在錯的地方。他認為，最重要是盡量檢測病徵輕微的人士，並呼籲現時要開始討論，是否要在法律上強制要求有病徵的人士接受檢測。

在疫苗方面，袁國勇指現時疫情屬第三波尾段的延續，預計踏入冬季，感染人數隨時上萬人，而死亡人數亦會逾千。他呼籲政府應立即封鎖所有高危因素，直至疫苗面世，才算是打完這場仗。不過，他料最快明年6至7月才有針對新冠病毒的疫苗抵港，要待明年9至10月才做到全民接種。他呼籲市民在這段時間應做好個人防護，並記錄每日行程，若受感染可方便局方追蹤。