酒吧命案：警再拘兩男子涉嫌謀殺及傷人　明日提堂

尖沙咀柯士甸道136至138號一酒吧，於本月6日凌晨發生一宗黑幫血戰命案，造成1人死亡、3人受傷，警方同日晚上拘捕涉案1男1女。警方經深入調查及大規模搜捕，於昨日(10日)在沙田區以涉嫌「謀殺」及「傷人」再拘捕2名分別23及29歲本地男子，2人據悉均有黑社會背景。

警方今晨(11日)約10時進行案件重組。大批警員提早到場封鎖附近一帶，其後，一名黑布蒙頭的疑犯被帶到現場，並鎖上鎖鏈開始進行案件重組。而昨日被捕的2名男子已被控謀殺及傷人，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂。

警方強調，涉案施襲者眾多，目前警方已鎖定其中數人身份，警方正繼續搜捕行動，將在逃的涉案人士繩之於法，亦會持續進行「犁庭掃穴」行動，嚴厲打擊黑社會相關的不法活動。

據悉，事發時有兩班分屬和勝和及14K的黑幫成員，報稱事發時分別在酒吧內聚會，期間懷疑因肢體碰撞爆發大衝突，兩方繼而召來共30名黑漢到場群毆互鬥，其中有人擸起酒吧內的硬物向對方施襲，包括酒樽、鐵櫈及膠尺等。衝突中，4名疑有14K背景的男子受傷，其中一名36歲男子頭部重創，送院後不治。

消息指，案發酒吧原由和勝和睇場，其後改由14K負責，不排除當中涉及恩怨利益，有人借意起衝突，警方將案件列作謀殺及傷人，由西九龍總區重案組跟進追查，並追緝涉案兇徒歸案。