羅致光料第二期保就業近16萬僱主獲補貼　較第一期多

第二期「保就業」計劃上月截止，勞工及福利局局長羅致光今（11日）發表網誌指，第二期受補貼的僱主數目應較第一期為多，預計最終符合資格的僱主總數可能介乎15.6萬至16萬名之間，即高過第一期獲批的15萬名，而有關補貼總額亦大有可能超過第一期。

羅致光指，申請第二期「保就業」計劃的僱主數目較第一期的少，不少評論認為是多了僱主計劃裁員，以及受補貼的僱主會減少，但他反駁指「計劃裁員的僱主」與數目，難從「申請的僱主」數目的變化推算出來。

羅致光表示，雖然第二期審批仍未完成，但受補貼的僱主數目應較第一期為多。他解釋指，第一期「保就業」計劃共收到近16.9萬名僱主申請，當中超過15萬名獲批；而第二期共收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主。由於該14.3萬名僱主已確定於第一期符合資格，故如無意外絕大部分都會符合第二期的資格。而餘下的1.5萬名僱主，依第一期的申請成功率推算，最少都會有1.3萬名符合資格。

另外，局方亦收到超過3000名第一期獲批補貼的僱主「申訴」，他們誤以為可自動獲得第二期補貼，故在計劃截止前沒有申請，強調會酌情處理。由此預計第二期最終符合資格的僱主總數或介乎15.6萬至16萬名之間。

對於外界批評「保就業」計劃不夠精準，他指過去已不斷解釋，強調「保就業」計劃的設計必需「簡、快、省」，否則出台時已為時已晚。他又指當局由4月初構思計劃，5月底開始接受第一期申請，到6月中陸續發放補貼，相較政府其他計劃如全民派1萬元和N無津貼等的籌備時間都來得快。

他又提到去年財政預算案建議撥款200億港元，購置多項社會福利服務處所。他指立法會財務委員會於今年6月30日才批出撥款，社會福利署已隨即完成跟進工作，並在上月底公開邀請業主放盤。他預告和呼籲，在未來4、5個月如各傳媒問及有關進展，答案也會是「進行中」，但會保證當完成購置第一批處所後，將盡快公布細節。