公院病人苦等逾年做磁力共振　組織促醫管局擴大公私營協作

新冠肺炎疫情下公立醫院服務大縮減，基層市民的醫療服務大受影響。有患者早年因工受傷，但在公立醫院排期做磁力共振檢查需等候近一年半，檢查後確認可進行手術，可惜延醫太久，錯過能完全康復的機會。關注團體批評，政府若將花在全民檢測的公帑，換助資助病人做磁力共振檢測，料有10.6萬人可受惠，希望醫管局擴大公私營協作計劃，免卻病人輪候之苦。

有基層患者兩年前因工作受傷，導致椎間盤突出，曾一度透過公司的醫療保險安排做磁力共振，證實椎間盤有移位迹象，惟建議毋須做手術。患者病情及後惡化，只能撐拐杖走路，遂於去年5月轉到公院求診，希望可以盡快做手術，但醫生認為需要再做磁力共振檢查才可決定是否做手術，並排期至本年9月初才做檢查。

患者完成檢查後，醫院安排其下月做固定手術，在接近尾龍骨位置安裝四口鋼釘，但他目前肌肉已嚴重白化及退化，增加手術風險，即使手術成功亦不能完全康復。

目前公院診斷檢查動輒輪候1至2年，但私營市場磁力共振約5000港元，一般毋須等候。有組織批評，政府豪花5.3億港元公帑在全民檢測上，若將款項全額資助病人做磁力共振檢查，已有10.6萬名病人受惠。組織促醫管局擴大公私營協作計劃，縮短病人輪候時間。

醫院管理局回覆傳媒指，診斷檢查服務是按病人臨床情況安排，無整體輪候時間。疫情期間已積極聯繫私營醫療機構，開展新公私營協作項目，未來會審慎考慮各項因素，繼續研究新項目。

該局又指，截至上月15日，已轉介121名嬰兒、9名孕婦、68名癌症病人、60名骨科病人、313名泌尿外科病人、597名需接受胃鏡檢查的病人及23名乳癌病人，到私營醫療機構接受服務。