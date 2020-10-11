陳茂波指大規模檢測配合健康碼　有望恢復與他區經貿往來

新冠肺炎疫情反覆，近日出現多宗源頭不明個案，財政司司長陳茂波今(11日)於網誌表示，「一放鬆就反彈，一反彈就收緊(防疫措施)」的惡性循環並不理想，因此需建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓沒感染的市民能維持日常出行的便捷，並讓經濟活動得以繼續運作。

陳表示，戴口罩、保持社交距離等措施雖有助緩減病毒傳播，卻不足以中斷社區的隱形傳播鏈，即使新增個案偶有回落，卻難以斷尾。而內地則透過大規模、指定範圍的全民檢測，找出有病徵及無病徵的感染者，有效截斷傳播鏈，同時推出「健康碼」，透過一套風險評估及識別機制，讓確定沒感染的人能在安全圈內出行及生活。

他指，內地的經驗反映，透過大規模的檢測，配合遇上小型爆發時的迅速圍堵策略，加上根據檢測結果的綜合風險識別標籤，便能在短時間內，創造讓市民安全出行與生活，以及企業正常營運的最大空間。

陳稱，早前的全民檢測計劃，正提供了一次寶貴的經驗，從登記、採樣、實驗室檢測以至結果通知等，整個流程的演練有助建構適合本港情況的應變機制。他又指，由於內地疫情管控已見成效，經濟也已大致重啟，若本港也能有效管控本地疫情，則有望恢復與內地及其他地區的人員及經貿往還，本地經濟便可望有改善。