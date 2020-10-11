宣道小學教師被釘牌 楊潤雄：不排除研究其他個案另有懲處

九龍塘宣道小學一名教師涉利用教材散播「港獨」訊息，被教育局首以「專業失德」取消其教師註冊。教育局局長楊潤雄今（11日）在一電視節目表示，是次釘牌沒有政治考慮，被問到有否考慮釘牌以外的其他懲處，他表示，將來或會考慮有不同程度的懲處，例如是否終身不能再註冊，以扣人工或在增薪點方面有調整，視乎可帶出甚麼效果。

楊潤雄指，由去年至今，因為社會事件、疫情等等都對教育界這成很大的震盪，有政治力量進入校園，因此局方要把關，揪出壞份子。他又提到，由去年6月至今年8月，收到247宗與教師相關的投訴，已完成203宗，有40幾宗正進行調查；而全港有6萬多個中、小學教師，對涉事教師屬多還是少有疑問，但他相信有很多教師仍是專業地教學。

就社會有聲音要求教育局將調查個案內容公開，楊指現時局方會將特別嚴重的個案，以及判定為專業失德的理據羅列出來，讓家長及社會知道事件的嚴重性，讓教師了解相關準則。

楊又多次提到，有關決定是常任秘書長根據《教育條例》決定，並基於條例判定教師專業失德。但就懲處是否需要達到終身取消註冊，楊認為現時法例沒有賦予權力可作其他懲處，亦沒有提到取消註冊的教師是否就不能再註冊，「但當然屆時會有更多考慮。」。

他不排除將來懲處或會有所更改，例如停牌數個月、扣人工或在增薪點有調整，但要視乎整體對學校的影響。