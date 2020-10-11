市建局研發手機程式　提醒職員遠離疫廈

新冠肺炎疫情為市區重建工作帶來挑戰，繼市區重建局早前透過智能科技協助進行凍結人口調查後，該局亦自行研發一個感染風險提示的手機程式，運用科技和政府開放數據，透過定位系統結合衞生防護中心公布的確診者居住的疫廈，當職員進行凍結人口調查時接近疫廈時，系統會發出提示訊號，提示職員避免進入或接近有感染病毒風險的建築物。

市建局行政總監韋志成在網誌中提到，這個感染風險管理的應用程式，將於凍結人口調查開展前的7天起運作。參與調查工作的職員在該天起，會隨身配備已安裝這應用程式的手機，並與手機連接的電子手環以接收相關提示訊號，直至凍結人口調查工作結束為止。

當程式偵測到職員所在的位置接近防護中心所列出的疫廈時，手環會持續震動，系統會向相關職員發出感染風險提示，以及提供相關疫廈名稱，提醒職員調整自己的路線，避免走近或進入「高風險」的大廈，並會及時更新最新疫廈的資料。

在防範病毒傳播的風險管理方面，系統每日會向負責凍結人口調查的專責部門主管發出感染風險報告。根據報告，主管只會向曾經停留在潛在病毒風險建築物內的職員，詳細了解其行蹤，並查詢其健康狀況，如有任何懷疑，該職員便不可以再參與調查工作。