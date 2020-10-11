政黨請願促政府再回水1萬元　煞停明日大嶼計劃

有議員批評政府疫情下不救市不救人，反而掏空庫房推出「明日大嶼」。

新一份施政報告將於周三(14日)出爐，有政黨今早到政府總部外請願，促請政府向全民回水1萬港元、煞停造價高昂的「明日大嶼」計劃。他們指，政府在不救市的情況下推出「明日大嶼」，批評政府是「大花筒」。

民主黨表示，新冠肺炎疫情下不少市民手停口停，政府為基層市民推出多項援助指施，但因門檻太高導致有基層市民未能受惠，直斥所推出的保就業計劃是「保企業」計劃，支援只落在大商家手中，質疑即使兩大超市減價，但市民仍未能受惠。

議員尹兆堅認為，現時香港在疫情下出現經濟下滑情況，但政府卻不救市不救人，反而掏空庫房推出「明日大嶼」，形容政府是「大花筒」、倒錢落海，甚至是病態賭徒，將僅有資源花在明日大嶼上，直斥政府在政治上精神分裂。他批評，政府以2018年的情況計算明日大嶼填海計劃的造價，有「篤細數」之嫌。

該黨其餘訴求包括要求設立失業援助金、反對屯門龍鼓灣填海、反對造價高達17億港元的元朗天價天橋、重啟立法會選舉、拯救早前計劃偷渡到台灣的12位港人等等 。

另外，有數位離島區議員亦有請願，反對政府推出「明日大嶼」，他們認為該計劃影響海洋生態和民生，質疑香港現時的情況是否仍適合推出該計劃，又指過往區議會能討論相關議題，但現時卻只能討論該計劃對離島的影響，批評政府逆民意而行，對此感失望。