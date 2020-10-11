學會倡培訓藥劑師接種疫苗　冀吸納800人應付社區需求

在新冠肺炎疫情持續下，各國相繼研發預防疫苗，預計未來對接種人手的需求將有所增加。藥劑師學會、香港大學李嘉誠醫學院藥劑學系與旅遊醫學會合辦推出藥劑師疫苗接種培訓計劃，透過培訓裝備本港藥劑師，以應付未來社區疫苗接種的龐大需求。

整個培訓計劃共分為三部分，第一部分是面授不同類型的疫苗接種技巧，包括皮下及肌肉注射等。而第二部分是專家小組制訂的審核考試，第三部分則是臨床實習。計劃至今已有116名香港註冊藥劑師完成第一部分的培訓，當中104名更成功通過審核考試。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時香港沒有法律條文不容許註冊藥劑師負責注射藥物，惟港大及中大的藥劑專業訓練不包括注射藥物的相關訓練，故他認為計劃可提供培訓平台及學習途徑。

崔又預計，屆時接種疫苗的計劃或會為期4周，約260萬港人參加，估計需7000名專業人員協助注射藥物，因此盼未來至少吸納800名藥劑師參加培訓計劃，以提供更多專業疫苗接種的人手，減輕醫護人員的工作壓力。

根據世界藥學會去年發表的報告，全球共有21個國家已授權藥劑師接種疫苗，美國更有近28萬名藥劑師通過認可的培訓課程，令當地成年人接種季節性流感疫苗的比率由6%上升至25%。藥劑師學會建議政府效法外國做法，亦就此向政府提交今年的施政報告意見書，期望讓受過認可訓練的藥劑師參與疫苗接種服務。