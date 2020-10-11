失業漢申綜援被拒　工會促政府推失業現金津貼

港府將於周三(14日)發表新一份施政報告。有工會今日(11日)批評，暴疫夾擊下，本港經濟受到重挫，不少打工仔飯碗不保，財政壓力大增，惟港府一直拒絕發放失業或停工現金津貼，防疫抗疫基金亦「只幫企業出糧，不幫失業(人士)開飯」，促請當局正視問題，放寬申領失業綜援門檻，即時推出失業現金津貼，並立即研究失業援助金，以應對未來的長期失業浪潮。

失業已8個月的鄧先生指出，他曾申請綜援，但因為其保險的「現金價值」被計算在資產內，超出綜援的資產限額，結果申請被拒，全家只能依靠數萬港元積蓄度日。他認為，自己只是暫時性失業，相信經濟回復正常後便可重新就業，期望政府可提供緊急支援，以渡過眼前難關。

工聯會權益委員會主任唐賡堯批評，目前香港不乏類似個案，打工仔女陷入「失業無保障，綜援不受理」的苦況，建議港府除設立失業援助金，亦應增設第三期「特別・愛增值」計劃，以助他們在疫情期間裝備自己。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪亦指，綜援原意是為失業人士提供安全網，但不少失業者均有一些積蓄及資產，促請當局放寬門檻，包括容許他們以個人名義作出申請，而非以家庭作申請單位。

另外，工聯會權益委員會委員丘燿誠提到，目前政府約有4萬多名外判工，他們的工作與公務員類似，但不獲相同薪金待遇，不少外判清潔工更缺乏足夠的個人衞生保護裝備，要求當局取消外判制度，並設立機制吸納原有外判工，以改善他們的工作環境。