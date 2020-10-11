方國珊選舉豪花260萬被質疑無單據　議員批濫報促廉署徹查

方國珊在今次選舉花達260萬港元，是新界東選區中花費最多的參選人。

政府因應新冠肺炎疫情押後立法會選舉，但參選人仍要申報選舉開支，相關開支亦陸續出爐。參選新界東的西貢區議員方國珊所申報的開支高達260萬港元，有議員指她在政府宣布押後選舉前兩日才聲稱展開選舉，當中有80%開支欠缺單據，出現多項不明開支，質疑其有濫報之嫌，要求她立即公開所有選舉開支的單據，並會去信廉政公署要求徹查事件。

議員林卓廷近日翻查方國珊的開支申報，指方過往的選舉開支申報中只花百餘萬港元，但在今次選舉中卻花高達260萬港元，是新界東選區中花費最多的參選人。

林表示，260萬港元中有200萬港元沒有單據，當中有65萬港元屬選舉助理、代理人開支。他同時指出，有約60萬港元廣告及宣傳開支同樣沒有單據證明，而且未有按選舉事務處要求作出申報，質疑相關廣告是否存在。

林指，因應選舉突然被政府煞停，選舉開支理應會因應使用期變動而按比例計算，但在方所申報的選舉廣告開支，絕大部分金額屬「齊頭數」，未有按比例分攤，質疑她是否申領全數開支。他又稱，政府於7月31日宣布停止選舉，但方仍繼續申領8月初才產生的費用，涉款近1.7萬港元，同時亦違反選舉法例申領發還5000港元的核數費用，質疑方濫報開支。

另外林提到，過往在選舉提名期展開後，有意參選的人士都不會向市民派物品，但方在選舉提名期開始後，報名前4天仍派發防疫物品，質疑有賄選之嫌。對於有質疑指參選區議會(第二)的元朗區議員王百羽涉選舉舞弊，林認為如有參選人被質疑，應盡快公開交代。

而方於早前回覆傳媒查詢時表示相關開支有單據，又聲稱支持者增加，宣傳策略改變，故今次花費較以往多。