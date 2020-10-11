27間社福機構代派超市現金券只限會員　政黨批小圈子無助基層

政府早前在第二輪保就業計劃中，要求兩大超市集團百佳及惠康為顧客提供優惠。有超市早前委託社福機構，在本月底前派發4090萬港元現金食物券予基層市民，但有政黨今(11日)指，發現所有社福團體，包括保良局、仁愛堂，只派發現金券予正服務的個案或會員，對於非會員則不受理。政黨指過去接觸過百宗投訴，認為出現不公，建議超市收訂條款，容許非機構服務者亦可領取，同時加大回饋金額至80%補貼。

百佳日前宣布透過27間社福機構，向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200港元的現金食物券，預計受惠人數逾20萬。然而，民建聯在上月底接獲過百宗九龍西街坊投訴，指自己為低收入家庭條件，但向社福機構欲領取現金券時，獲對方以非會員為由被拒諸門外。

民建聯在9月30日至10月8日期間，佯裝市民向該27間社福機構九龍西的辦事處或服務點以電話查詢領取詳情，包括保良局、仁愛堂、惜食堂、香港傷殘青年協會、循道衞理楊震社會服務處等，結果所有機構均以非會員為由拒絕申請，回覆包括「不對外派發，只派給學員」、「只供社工跟進開的會員申請」，又指已主動聯絡服務使用者，不用居民提出申請，甚至有機構指可安排即時入會，成為會員便可領取。

政黨指現時派現金券做法感覺像小圈子，批評不少查詢市民為失業人士，或受疫情影響開工不足的中年人士，團體做法漠視了基層所需。政黨要求百佳不應只限社福機構服務使用者才可領取現金券，現應修改協議，讓非機構服務者亦能受惠，又建議未公布詳情的另一超市惠康，在執行上保留彈性。另亦建議超市應加大回饋金額致補貼額的80%、部分金額捐予關愛基金、同時建議政府推出第三期保就業計劃。