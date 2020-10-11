壹傳媒股價異動調查拖足2個月 　議員斥證監被動　擬於立法會跟進

壹傳媒黎智英於8月涉違反《港區國安法》被捕後，其公司股價隨即出現異動，及後警方以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後只發聲明稱，已準備好回應警方提出有關協助的要求，被外界批評態度被動，至今2個月仍未有最新調查進展。有政界人士批評，證監會在處理事件上雙重標準、更有包庇及縱容之嫌；有議員計劃在立法會大會及相關委員會追問證監會角色，以及事件的調查進度。

一直關注事件的勞工界議員陸頌雄指，壹傳媒股價異動事件轟動及「太離譜」，認為證監會應捍衞香港作為國際金融中心的角色，有需要更主動配合警方調查及監管市場情況。他指出，不少小股民都受事件影響，因此計劃在立法會大會提出書面質詢，以及在財經事務委會上追問證監會跟進事件的進展。

曾以個人名義去信證監會投訴壹傳媒股價異動的香港政研會主席鄧德成今（11日）批評，事件發生已2個月，惟證監會的調查至今仍未有進展。他指出，壹傳媒管理層在發生股價異動時未有即時向公眾解釋，質詢為何證監會未有針對此問題對其發出譴責聲明，批評證監會持雙重標準，破壞法治，涉嫌包庇和縱容壹傳媒股價異動一事。他直指，現在有合理懷疑相信證監會涉行政失當，或有人在背後有利益關係，因此下周將去信申訴署及廉署投訴。