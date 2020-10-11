網民熱話：貨Van哥屯公分心駕駛　一手揸手機一手揸軚盤

駕駛時專注是理所當然，尤其在車速較高的公路。近日有網民透過電召客貨車平台「call車」，未料卻是驚險一程，最終事主決定公開涉事車輛車牌號碼，提醒其他人對這名司機「避之則吉」。

有關片段近日被網民轉載至Facebook各大群組。據事主留言稱，早前透過電召平台召來一架客貨車，事主坐於後排位置，結果目睹司機幾乎全程以「右手揸軚盤，左手玩電話」的姿勢駕駛，「仲要差啲行錯路」。從事主拍攝片段可見，當時客貨車沿屯門公路快線行車，但司機似是非常繁忙，一直低頭撳手機，偶然望一望路面，又垂頭望向手機屏幕，駕駛態度非常輕率。

而另一樣引起事主不滿，卻是司機載着一名疑似親友的婆婆，對方坐在副駕駛座，但就一直未載上口罩。事主最後怒斥，「認住佢車牌XXXXXX，咁嘅駕駛態度，遲早炒車」。

網民亦認為司機如此駕駛極危險，「行屯門公路快線都咁危險」，亦有人趁機分享類似經驗，「我試過，司機有多個電話睇住收單，分晒心」。有網民則建議既然是電召平台，乘客應在平台留一個「負評」給司機以作教訓。

網民有話說

Ching Ching：平均嚟講，佢望手機時間多過望條路

鄭展晴：秒秒鐘幾百萬上落？

Marcus Cheung：屯公成日炒車多得呢類人

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