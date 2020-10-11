憂年底現裁員潮　議員學者促煞停明日大嶼救基層

政府早前稱，新1份《施政報告》不會有大量涉及動用公帑的政策。有政商界人士今日(11日)出席論壇節目時批評政府未能做好防疫工作導致經濟停頓，加上保就業計劃即將結束，促請政府推出失業援助金等政策，有議員及經濟學者認為應立即大煞停「明日大嶼」等長遠計劃，否則本年尾將會出現裁員潮，本港經濟亦難以復甦。

有出席節目的經濟學者預料，香港本年經濟將會出現7%至8%的負增長，又指政府本年財赤將會接近4000億港元。他稱，不少企業現時難以靠保就業計劃維持營運，舉例指國泰航空早前表明不申請第二期保就業計劃，估計將會裁員、甚至「執笠」。他又批評政府防疫工作未如理想之餘，直斥政府推出的支援措施未有給予有需要的市民，促請政府注重於短期工作， 煞停「明日大嶼」等長遠計劃以及審慎處理公共財政問題。

出席同一節目的扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊指本港失業率持續高企，批評政府推出的保就業計劃未能讓僱員直接受惠。她指部分僱員開工不足或失業，指政府政策不可停留於派發津貼等「輸血」階段，稱同時實施政策，達致「造血」的情況，促請設立緊急失業援助金。施建議政府於《施政報告》中，應關注房屋、基建等問題，或促使港鐵及領展實施回扣以惠及市民。

同場的社福界議員邵家臻直指對施政報告的期望愈來愈低，斥政府過往設立的防疫基金屬「藥石亂投」。他舉例指，政府明知超級市場、物業管理等將會得益，仍然「善財難舍、冤枉甘心」導致資源分配嚴重傾斜，基層市民亦難以受惠。邵又稱，政府曾指設立失業援助金將會耗用大量納稅人的金錢而拒絕，邵反問耗資逾6000億港元的「明日大嶼」計劃又應當如何處理？

對於疫情反覆，香港中華廠商聯合會行政總裁楊立門指，因政府實施的防疫措施，本港的出入口貿易已嚴重受阻隔，促請港府縮短與內地、澳門等地入境隔離措施的時間，同時發展本地市場，否則進出口界將會變成「一潭死水」。