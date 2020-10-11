泰裔人士批檢測宣傳少時間短　憂同鄉湧至九龍城增播疫風險

民政事務總署與樂善堂昨(10日)起，一連兩日為九龍城泰裔居民安排自願免費新冠病毒檢測，位於該區打鼓嶺道的樂善堂李賢義裔群社支援服務中心，今日(11日)出現等候檢測的人群，有泰裔人士批評，當局雖設有泰語翻譯等服務，但宣傳不足，大多要靠朋友之間口耳相傳，又批評服務僅得兩日太短，要求政府下周再加開檢測服務。

踏入檢測服務最後一日，東網記者早上10時到場，中心門外仍有數位泰裔人士等候領取樣本瓶，九龍城區有泰裔女士偕同朋友及家人前來領取樣本瓶，而抽取樣本指引含中英泰文，一旁亦有工作人員提供泰語翻譯。

有泰裔人士批評當局對免費檢測宣傳不足，若無朋友告知，恐怕會錯過檢測機會，加上當局推行太急，只在周末兩日提供檢測，批評服務時間太短，令有意欲取樽的泰裔人士一連兩日蜂擁而至九龍城區，擔心若其中有潛在患者恐怕會更危險。他要求政府下周加開檢測服務，既可分流，亦可收宣傳期之效，讓更多人得悉有檢測的機會。

住在九龍城區附近的泰裔居民Somchart表示對疫情感到擔心，幸得朋友從社交網站得知有免費檢測服務並告知他，故前來領取樣本瓶。