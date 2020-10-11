9成受訪者支持打擊假訊息　議員促政府立法規管

近年網上經常出現假訊息，有政黨上月底進行網上調查，結果有9成受訪者支持政府立法打擊謠言、假新聞；另有分別逾800人認為虛假訊息會撕裂社會和惡意誣蔑，有議員呼籲政府應立法規管。

工聯會於上月22日至本月5日進行網上問卷調查，訪問1007人，該會在反修例事件和新冠肺炎疫情事件中，選取10項虛假訊息，其中有7項被認為是荒謬誤導，最多人選擇是「全民檢測會流鼻血和測試者的脫氧核糖核酸(DNA)樣本移送內地」的信息，有828人認為屬荒謬，其次則是「18歲女子聲稱在警署內因姦成孕」，有801人。

同時，10項虛假訊息中，有802人認為「爆眼女事件催化仇警情緒」的訊息是最煽動情緒；亦有803人認為「8.31太子站稱有6人遭警方打死」，是最分化社會。

議員郭偉強指，本港過去一年因反修例事件導致社會撕裂，當中包含不少假訊息，又指現時香港的法例形同虛設，僅規管任何人使用電報、電話、無線電話等傳送虛假信息，但不包括互聯網，而且罰則亦沒有阻嚇性。

郭認為，政府不應大落後，要參考外國經驗，以防止散播虛假訊息、立法規管大型社交媒體在限時內刪除明顯違法的內容、以及設立上訴機制處理有爭議的內容。