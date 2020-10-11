黎智英被控6.4煽惑他人參與未經批准集結　本月15日再提訊

壹傳媒黎智英今年6月4日因不理會警方反對，儘管當時已有多案纏身，仍出席支聯會在銅鑼灣維園舉行的悼念六四事件31周年燭光晚會，其後黎智英與支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等共26人，被控於當日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結，案件將於周四(15日)再提訊。

控罪指，黎智英等人於今年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結。

除了此案外，黎智英亦被控於去年8月18日、31日及10月1日參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，共被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可判囚5年。上述3宗案件分別將於明年2月16日、4月7日及5月17日開審。

而刑事恐嚇東方記者案，雖然表證成立，惟黎最後被裁定罪名不成立，放生引起各界不滿，經多方批評後，律政司終於上月17日提出上訴。

除上述5宗已在法庭提訊的案件外，警方國家安全處於今年8月10日拘捕黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光等共10人，指他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪，須於今年12月初再向警方報到。